Statushouders op grens Den Haag en Voorburg

Oud-conciërge in 1 klap multimiljonair

8:08 De bewoners van de flat Thorbeckestate stonden gisteravond met zijn allen zeker twee uur lang buiten in de regen. Toch was het één groot feest in de Donker Curtiusstraat in Den Haag: de PostcodeKanjer van 49,9 miljoen euro is op hun postcode 2555 VX gevallen.