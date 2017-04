Statushouders: zing Nederlands met me!

In Pakhuis De Règâh bracht zanger John Medley Nederlandse klassiekers ten gehore. Tijdens het evenement Zing Nederlands Met Me was het onder leiding van Meike van de Linde (tweede van rechts) vervolgens de beurt aan de bezoekers.



,,We hebben statushouders die de taal beter willen leren uitgenodigd om Hollandse hits te komen zingen", vertelt initiatiefnemer Edgar Neo. ,,Een nieuwe taal leren is het makkelijkst wanneer je ergens plezier in hebt.''