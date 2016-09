Stedenbouw niet meer met bulldozer, maar met scalpel

Precisiewerk

Stedenbouw is precisiewerk geworden, 'acupunctuur' noemt Pasveer het. Een illustere voorganger als Dudok kon in Zuidwest na de oorlog nog hele weilanden uitgummen: ,,Dat ging over compleet nieuwe woonwijken. Wij hebben het over gerichte ingrepen.'' En ook anders dan toen: bewoners praten mee. Dan duurt de plannenmakerij in het begin wat langer, maar uiteindelijk levert het winst op: ,,Als je dat niet doet, krijg je later veel verzet.''



Het ruimtegebrek en de inspraak vergen alle creativiteit: ,,Neem die overkapping van de Lozerlaan: een idee uit de stad waar we serieus naar gaan kijken. Als we dat slim doen, hebben we straks bovenop die weg veel extra ruimte voor groen en nieuwe huizen.''



En Den Haag is tot veel in staat, stelt Pasveer. ,,Kijk waar we vandaan komen: de stad kromp in de jaren 70 en 80. De binnenstad lag erbij als een betonnen woestenij. Die tramtunnel was controversieel, maar als je nu over de Grote Marktstraat loopt: dat is toch wel een succes, hoor.''



