Steeds meer Hagenaars rijden elektrisch

Inbrekers wilden door muur breken bij Asta Casino

19:38 Een weer dichtgemetseld gat in de buitenmuur en een tas met inbrekersgereedschap deden alarmbellen afgaan bij een bewaker van het Asta Casino aan het Spui in Den Haag. Uiteindelijk werd er niet ingebroken in het casino maar de politie is nu wel op zoek naar drie mannen die zich verdacht gedroegen.