Steeds minder bezwaren tegen WOZ-aanslag

In 2013 was de Haagse wethouder van financiën, toen Boudewijn Revis (VVD), de stortvloed aan bezwaarschriften tegen de WOZ-waarde van woningen en niet-woningen zo beu, dat hij maatregelen aankondigde. Het jaar ervoor waren er 5.581 bezwaren ingediend. Ter vergelijking; in 2006 waren dat er 2.352.



Voortaan moesten Hagenaars die via de rechter de WOZ-waarde van hun huis enkele honderden euro's naar beneden bijgesteld kregen, wat deze wethouder betrof zelf de proceskosten betalen. En niet zoals gebruikelijk de gemeente. Revis hoopte zo ook het in de arm nemen van zogenoemde 'no-cure-no- pay-bureaus', die de vergoeding van proceskosten in eigen zak steken, te ontmoedigen.



Drempel

Maar deze door Den Haag voorgestelde 'redelijkheidsheidsdrempel' werd niet opgenomen in de per 2015 aangepaste Wet besluit proceskosten bestuursrecht. De gemeente is nog altijd verplicht om een kostenvergoeding over te maken als bijvoorbeeld een no-cure-no-pay-firma rechtsbijstand verleent.



En toch ontving de gemeente Den Haag de afgelopen jaren steeds minder WOZ-bezwaarschriften. Tussen 2014 en vorig jaar respectievelijk 2.669, 1.929 en 1.666 stuks. Ook gemeenten als Delft, Westland en Leidschendam-Voorburg zagen het aantal bezwaren teruglopen. Na een piek van 712 stuks in 2014 in L'dam-Voorburg, waren het er vorig jaar 575 in deze gemeente. De Delftse cijfers voor dezelfde twee jaren zijn respectievelijk 737 en 487.

Spectaculair was de daling in Westland: van 1.190 (2014) tot 397 (2015). Vorig jaar lag het aantal bezwaarschriften in de tuinbouwgemeente op 188.



Toelichting

De daling komt volgens de gemeente Den Haag door een betere toelichting op de woonlastennota en totstandkoming van de WOZ-waarde. Bovendien, zo meldt de gemeente, is het 'WOZ-belang verschoven'. ,,Een goede WOZ-waarde is bijvoorbeeld relevant voor het verkrijgen van een hypotheek'', aldus de woordvoerder van de huidige wethouder van financiën.



Voor Delft en Westland staan, als de aanslagbiljetten de deur uitgaan, teams van taxateurs (Delft) en belastingmedewerkers (Westland) klaar om vragen te beantwoorden. Mocht een Delftenaar die het oneens is met de WOZ-waarde gelijk hebben, dan past zo'n taxateur die automatisch aan.