Stem van darts: 'Ik zit tijdens WK in een soort skihut'

Pensioen

Hoewel hij ook kan rondkomen als de Nederlanders geen titels winnen, heeft Nieuwlaat Van Gerwen grappend gevraagd of hij zijn carrière iets langer kan voortzetten dan dat hij van plan is. ,,Michael zegt dat hij op zijn veertigste wil stoppen, maar als hij dat op zijn 44ste zou doen, dan haal ik net mijn pensioen,'' aldus Nieuwlaat, die 19 WK's op zijn staat van dienst heeft staan.



Van Gerwen speelde tijdens het WK subliem, nog beter dan expert Nieuwlaat had verwacht. ,,Dat hij in zijn partij tegen Van Barneveld een gemiddelde van 114 gooide, is echt uitzonderlijk. Het vorige record, van Phil Taylor, stond op 111 en hield veertien jaar stand.''



Nieuwlaat zag meteen dat Van Gerwen een bijzonder talent was toen hij in 2006 in een toernooi in Nijmegen dat op tv werd uitgezonden, van een aantal toppers won en gemiddeld boven de 100 uitkwam. ,,Hij was pas 16 jaar. Er kwamen mensen uit de spelersruimte omdat ze met eigen ogen wilden zien of het waar was wat ze op tv van Van Gerwen zagen.''



Net als andere dartsliefhebbers vindt Nieuwlaat het onbegrijpelijk dat Van Gerwen niet was genomineerd van de verkiezing van Sportman van het jaar. ,,Het klopt niet,'' stelt hij. ,,Als NOC*NSF darts als sport erkent dan moet je de beoefenaars ook op waarde inschatten."



,,Ik vind niet dat Van Gerwen ook meteen de verkiezing had moeten winnen, misschien wel als hij in 2016 ook wereldkampioen was geworden. Maar dit jaar kan de jury toch echt niet meer om hem heen, denk ik.

,,Ik was ook niet voor Max Verstappen. Iemand die olympisch kampioen wordt en één keer in de vier jaar zijn piekmoment heeft, had wat mij betreft de titel verdiend. Dan had ik voor Dorian van Rijsselberghe gekozen. Knap dat hij twee keer achter elkaar goud pakte.''



Terug naar het darts. Van Gerwen is een kanjer, maar volgens Nieuwlaat zal hij qua erelijst bij het WK niet in de buurt van 16-voudig wereldkampioen Taylor komen. ,,Het zijn andere tijden. Jarenlang bestond de PDC uit een klein, maar select gezelschap. Dat is nu anders. Van Gerwen zal waarschijnlijk wel Van Barneveld met zijn vijf titels overtreffen.''



Barney bleef tijdens het WK in de schaduw van Van Gerwen, maar presteerde met zijn plaats in de halve finale ook uitstekend. Hoewel de Haagse darter daar zelf anders over dacht en zoals zo vaak uiterst somber was na zijn uitschakeling.



,,Je zou hem na zo'n WK een week lang moeten verbieden interviews te geven,'' zegt Nieuwlaat, die vier jaar lang als vriendendienst Van Barneveld bijstond en onder meer de jaarplanning voor de voormalige postbode maakte.



,,Hij heeft het bij het WK geweldig gedaan, maar voor Raymond van Barneveld telt maar één ding en dat is de wereldtitel. Hij kan niet accepteren dat er iemand anders beter is. Dus vindt hij dat hij niets heeft gepresteerd. Zijn ergste vijand is hijzelf. Dat negatieve krijgt hij er niet uit. Hij heeft echt van alles geprobeerd.''



O ja, Nieuwlaat ging toch één keer tijdens een tv-verslag uit zijn dak, bij een partij tussen Van Barneveld en Baxter. De kijker merkte er niets van, maar de verslaggever balde uitbundig de vuisten. ,,Het was niet eens een finale, maar een kwartfinale of een nog eerdere ronde. ,,Ik weet ook niet waarom ik zo reageerde. Het was een spannende partij, maar dat zijn er wel meer. Leo Oldenburger zat naast me en vroeg me wat er met me aan de hand was.''



Gek genoeg bleef Nieuwlaat bij de spannendste partij aller tijden juist opvallend rustig, de WK-finale van 2007 tussen Van Barneveld en Taylor. Eerstgenoemde versloeg zijn grote rivaal en plaaggeest in een tiebreak.



,,Die wedstrijd had alles'', herinnert Nieuwlaat zich als de dag van gisteren. ,,Taylor kwam met 3-0 voor en leek Van Barneveld te slopen, zoals hij dat al vaker had gedaan. Maar Raymond kwam terug. Het was 5-5, 6-6, en het werd een ontknoping die te vergelijken is met een WK-finale voetbal waarin het op penaltyschieten aankomt, het 10-10 is en alleen de twee keepers nog moeten schieten. Na die partij had Raymond eigenlijk moeten stoppen. En ikzelf ook. Mooier wordt het nooit meer.''