Stem: Wie zijn de beste sporters van het jaar?

Sportman van het jaar

Eljero Elia

Een Voorburgse voetballer die met zijn club de KNVBbeker wint, daar kon de jury natuurlijk niet omheen. Feyenoordaanvaller Elia (29) had een hoofdrol in de gewonnen beker- finale tegen FC Utrecht (2-1). Dankzij een goal van Elia pakte Feyenoord voor het eerst sinds 2008 weer een prijs.



Khalid Choukoud

De Haagse atleet van Marokkaanse afkomst werd met een tijd van 2:11.23 uur in Amsterdam de beste marathonloper van Nederland. En in 2016 pakte hij nóg een Nederlandse titel, namelijk op de tien kilometer. Ook won hij de halve marathon van Leiden.



Jean van Erp

Biljarter Jean van Erp behaalde op 21 februari 2016 in het Duitse Viersen zijn allergrootste succes. Hij werd daar samen met Dick Jaspers wereldkampioen driebanden voor landenteams. Ook pakte hij met zijn team Buffalo.nl in het seizoen 2015-2016 de landstitel.

Enquete poll Wie is volgens jou de sportman van het jaar? Eljero Elia

Khalid Choukoud

Jean van Erp Wie is volgens jou de sportman van het jaar? Eljero Elia (84%)

Khalid Choukoud (9%)

Jean van Erp (6%)

Logo Volledig scherm VLNR: Marit Bouwmeester, Anicka van Emden, Sanne van Olphen © anp/Pim Ras

Sportvrouw van het jaar

Marit Bouwmeester

Na brons in 2012 behaalde Marit Bouwmeester dit jaar wel de gouden medaille. De in Voorburg wonende zeilster kroonde zich in Rio de Janeiro (Brazilië) tot de eerste olympisch kampioen in een boot voor Nederland sinds tachtig jaar.



Anicka van Emden

Voor judoka Anicka van Emden voelde haar bronzen olympische medaille (-63 kg) als een gouden. Twee keer eerder gingen de Spelen aan de neus van de Haagse voorbij. Ze kon haar geluk dan ook niet op toen ze deze zomer het brons om haar nek kreeg.



Sanne van Olphen

Sanne van Olphen werd met de handbalsters bij hun debuut op de Olympische Spelen vierde. In 2015 werd Oranje met Van Olphen tweede op het WK. De Haagse speelt sinds het seizoen 2014/2015 voor het Franse Toulon St-Cyr Var Handbal.

Enquete poll Wie is volgens jou de sportvrouw van het jaar? Marit Bouwmeester

Anicka van Emden

Sanne van Olphen Wie is volgens jou de sportvrouw van het jaar? Marit Bouwmeester (67%)

Anicka van Emden (22%)

Sanne van Olphen (11%)

Logo Volledig scherm VLNR: Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen, Fabian Florant, Nadine Noordam © anp/afp/Angelo Blankespoor

Sportploeg van het jaar

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen

Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen veroverden in 2013 de eerste Nederlandse wereldtitel in hun sport. En geschiedenis schrijven doen ze graag, op de Spelen veroverden ze een bronzen medaille.



Haag Atletiek

Haag Atletiek zit op één van de mooiste sportplekken van Nederland, aan de Laan van Poot, midden in de duinen. Daar trainen tal van Nederlandse topatleten, zoals Rosina Hodde, Khalid Choukoud en Fabian Florant. Net als vorig jaar werd Haag Atletiek Nederlands kampioen Teams.



ADO Den Haag Vrouwen

Afgelopen seizoen veroverde ADO Den Haag Vrouwen, voor vele enigszins verrassend, de nationale beker. En extra lekker voor de fans van ADO Den Haag, dat ze dat deden ten koste van Ajax. Met speelsters als Nadine Noordam (foto) strijden ze voor de play-offs.

Enquete poll Wat is volgens jou de sportploeg van het jaar? Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen

Haag Atletiek

ADO Den Haag Vrouwen Wat is volgens jou de sportploeg van het jaar? Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen (60%)

Haag Atletiek (10%)

ADO Den Haag Vrouwen (30%)

Logo Volledig scherm VLNR: Alex Scholte, Paul Wernert en Gijs Ronnes © Pro Shots/Robert van Stuyvenberg/Anp

Sportcoach van het jaar

Alex Scholte en Marcel Valk

Alex Scholte en Marcel Valk deelden vorig jaar het hoofdtrainerschap bij ADO Den Haag Vrouwen. Het duo sloot het seizoen 2015/2016 af door met de club voor de derde keer in vijf jaar tijd de KNVB-beker te winnen.



Paul Wernert

Paul Wernert is al jarenlang als trainer verbonden aan Haag Atletiek. Momenteel traint hij onder anderen Solomon Bockarie. Hij pakte met Haag de titel op het NK Teams en hij heeft meerdere atleten naar de Olympische Spelen geholpen, zoals de Haagse hinkstapspringer Fabian Florant.



Gijs Ronnes

Na de Olympische Spelen van 2012 werd Gijs Ronnes aangesteld als bondscoach bij Beach Team Nederland (mannen). In 2016 pakte hij met Brouwer/Meeuwsen en Nummerdor/Varenhorst medailles op de World Tour en olympisch brons met Brouwer en Meeuwsen.

Enquete poll Wie is volgens jou de sportcoach van het jaar? Alex Scholte en Marcel Valk

Paul Wernert

Gijs Ronnes Wie is volgens jou de sportcoach van het jaar? Alex Scholte en Marcel Valk (50%)

Paul Wernert (17%)

Gijs Ronnes (33%)

Logo Volledig scherm VLNR: Eva Geilenkirchen, Jorrit Croon, Steffie van der Peet © Bert Tielemans/anp/Cor Vos

Sporttalent van het jaar

Eva Geilenkirchen (13)

Eva Geilenkrichen is geboren in Hong Kong, woonachtig in Zwitserland en komt uit voor The Hague Swimming. Op verschillende disciplines binnen het zwemmen werd ze in 2016 Nederlands jeugdkampioen (4x goud, 4x zilver, 3x brons).



Jorrit Croon (18)

Op je 17de al debuteren op de Olympische Spelen en direct vierde worden. Het ging heel snel voor de bij HGC spelende hockeyer Jorrit Croon. Afgelopen seizoen wist de ploeg zich mede dankzij sterk spel van Croon voor het eerst sinds jaren weer voor de play-offs te plaatsen.



Steffie van der Peet (17)

De wielrenster heeft dit jaar een aantal indrukwekkende prestaties neergezet. Ze behaalde een Europese titel junioren en een podiumplek tijdens de Europese kampioenschappen en een top-5 noteringen tijdens de wereldkampioenschappen.