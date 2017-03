Stemmen in Madurodam, Muzee, Stroom of Pulchri

De website www.DenHaag.com heeft in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van morgen negen unieke locaties in Den Haag uitgezocht waar je stem uitbrengen plots een hele andere ervaring wordt.

Zo kan je in het hart van de democratie - de Tweede Kamer - bepalen wie daar na de verkiezingen komt te zitten. Of neem het stembiljet mee naar miniatuurstad Madurodam, Muzee Scheveningen of het Paard van Troje.



Kunstliefhebbers kunnen ook terecht bij het Gemeentemuseum. Wie daar zijn of haar stem uitbrengt, mag gelijk gratis naar binnen om de schilderijen te bekijken. De expositie Piet Mondriaan & Bart van der Leck is zelfs vanaf 07.30 uur tot 21.00 uur geopend voor bezoekers.



Kunst

Het Gemeentemuseum is niet de enige plek met kunst waar gestemd kan worden. Bij Kunstcentrum Stroom en Pulchri Studio, een vereniging van kunstenaars, liggen ook rode potloden klaar. Het Haagse theaterinitiatief Première Parterre opent morgen verder de deuren voor stemgerechtigden.

De negende unieke locatie waar gestemd kan worden, is het sjieke Hotel Des Indes.