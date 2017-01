Stenengooier van viaduct A4 blijft in cel

De rechter verwees de Hagenaar in oktober vorig jaar voor observatie naar het Pieter Baan Centrum, maar daar kan hij pas 23 maart terecht. Zijn advocaat vroeg gisteren dan ook om opheffing van de voorlopige hechtenis, maar dit wees de rechtbank af.



I. zou op 12 juli vorig jaar vanaf viaduct De Bosgang bij Rijswijk drie stenen op de rijksweg hebben gegooid. De met psychische problemen kampende Hagenaar ontkent dat overigens. De Bosgang is hetzelfde viaduct als waar in 2015 een 23-jarige man een tegel gooide, die vervolgens een bestuurster (30) uit Uden doodde. De dader ging voor zes jaar de cel in. Na het voorval werden hoge hekken geplaatst op het viaduct.



Toch zou de verdachte er in zijn geslaagd om steenbrokken richting het spitsverkeer te slingeren. Een vrouw op het viaduct was getuige. Hoewel de stenen op de vluchtstrook belandde, schrokken automobilisten. Volgens de getuige hoorde ze direct getoeter.



Doodslag

Inmiddels is het Openbaar Ministerie van mening dat er geen bewijs is voor poging doodslag. Officier van justitie Sam-Sin koerst aan op een veroordeling voor een poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. De Haagse rechtbank liet gisteren weten dat zij nog wel 'doorgaan' met een verdenking van een poging doodslag. Vandaar ook dat het verzoek van de advocaat Knoef werd afgewezen.