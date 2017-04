Sterfietsroute is gereed en wordt morgen geopend

De sterfietsroute loopt van Scheveningen Haven via de Noordwal, De Constant Rebecquestraat, Suezkade en Conradkade. Het deel langs de Conradkade tussen de Groot Hertoginnelaan en de Van Boetzelaerlaan is nu verbeterd: het is een tweerichtingsfietspad.



Ook de kruisingen met de Groot Hertoginnelaan en de President Kennedylaan zijn veiliger gemaakt. Sterfietsroutes zijn door de gemeente bedacht om drukke routes door de stad zo comfortabel mogelijk te maken.