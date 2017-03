Sterren maken van zestigers

Ricardo Sibelo is verliefd op dans. In zijn dansstudio leidt de 65-jarige zijn, voornamelijk jonge, leerlingen op tot professionele ballet-, hip hop-, salsa- en tapdansers. Pas de bourrée, grand pas de deux, plié. Als danser Ricardo Sibelo eenmaal begint te praten over ballet vliegen de Franse termen je om de oren. Van zijn leerlingen verwacht hij hetzelfde. Alle lessen zijn namelijk in het Frans, waarbij hij alle danspassen bij de officiële naam noemt. Hij gaat staan en zet zijn beide voeten uitgedraaid voor elkaar neer. ,,Welke positie is dit?" vraagt hij in het sfeervolle restaurantgedeelte van zijn dansstudio. ,,De vijfde!" roept hij vol verontwaardiging als het antwoord niet direct volgt. ,,Die kennis moet je hebben als je bij mij danst. Cultuuronderwijs is een ondergeschoven kindje in Nederland. Hier wordt het meer gezien als een hobby. Ik breng mijn leerlingen kennis en respect bij door hun uit te leggen wat deze vorm van kunst inhoudt." Pedagoog Datzelfde respect ziet Sibelo steeds minder bij de jeugd van tegenwoordig. ,,Behalve danser ben ik pedagoog. Ik probeer de jongeren iets te leren op het gebied van normen en waarden. Ik stel grenzen en ik vertel duidelijk wat ik verwacht. Ik kan mij enorm druk maken om jongeren die overal lak aan hebben. Mensen die zich niet gedragen tijdens mijn lessen schop ik eruit. Begrijp mij niet verkeerd. Werken met jonge mensen houdt mij ook jong. Maar, ze moeten zich wel gedragen. Mijn leerlingen zeggen 'ja, meester' tegen mij en ze krijgen een handkus na afloop van de les. De ouders, die tijdens de les buiten de studio door de glazen wanden mee mogen kijken, zijn er blij mee. De vaders omhelzen mij, de moeders krijgen drie zoenen voordat ze weer naar huis gaan."

Jonge kinderen worden vaak door opa en oma naar de les gebracht. ,,Regelmatig hoor ik dat de grootouders werkloos zijn en geen nieuwe baan kunnen vinden. Ze voelen zich niet gehoord. Dit vind ik heel erg, want zij hebben ons land mee helpen opbouwen. Mijn 89-jarige moeder verzorgt mijn administratie hier op kantoor. Ik noem haar de directeur, de kinderen noemen haar de oma van de balletschool. Door mijn ervaring, kennis en mijn eigen leeftijd vond ik dat ik iets voor de ouderen moest gaan doen." Dementie ,,Ik ben gestart met een workshop voor mensen die dementeren. Sommigen wilden leren dansen en hun droom, een plek op het podium, waarmaken. Een bus met vijftien mensen begeleidt door drie verzorgers stopte voor de deur van de dansstudio voor salsalessen. De mensen vlogen mij om de hals omdat ze mij herkenden van het televisieprogramma Vrouwenvleugel. Mensen met dementie vergeten nooit muzieknummers en het bespelen van een instrument. Deze herinneringen blijven altijd. Daarom werk ik vaak met muziek uit hun jeugd. Dat zorgt voor een moment van herkenning en blijdschap bij de mensen." Door deze succesvolle workshop besloot Sibelo de onemanshow Gevangen in herinneringen te maken en op te voeren in verzorgingshuizen. ,,In mijn show dans, acteer en zing ik op muziek van The Beatles en John Lennon. De liedjes van Annie M.G. Schmidt en Wim Sonneveld gebruik ik op een net iets andere manier dan de originele versie. Hiermee ga ik terug naar het verleden wat bij veel oudere mensen herinneringen oproept."

Morgen geeft Sibelo de workshops Florence Musical Studio. In zijn dansstudio gaan 60-plussers dansen, zingen, acteren en met elkaar werken aan een mooi script. ,,Iedereen is welkom", zegt de dansdocent. ,,Podiumervaring is niet nodig. Wel positieve energie en een vrolijk gezicht."



De senioren krijgen, net als alle andere leerlingen, les in het Frans. ,,Vijftig- en zestigplussers hebben een andere kijk op het leven. Ze zijn geïnteresseerd en willen graag de technieken leren. Je hoeft de danspassen niet perfect te kunnen. Wel wil ik dat iedereen weet waar hij of zij mee bezig is. De musical bedenken we met elkaar. Onze eindshow bevat een avondvullend programma waarmee we een heuse tour gaan maken in de theaters van Zoetermeer, Naaldwijk, Delft, Rijswijk en Den Haag."



Plezier

Net als drie jongere leerlingen van Sibelo, die hij klaargestoomd heeft voor de musical Billy Elliot, wil hij van de ouderen sterren maken. De les duurt anderhalf uur met rek- en strekoefeningen, stretchen, conditietraining, drama en zang. ,,Uiteraard rekening houdend met de lichamelijke conditie en eventuele klachten", zegt Sibelo. ,,Het spelen moet volledig uit jezelf komen. Maar boven alles staat het plezier dat we met elkaar gaan beleven."