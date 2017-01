Sterrenchef Savelberg even terug in Voorburg

Zijn 'tweede' woonplaats Bangkok is de juiste formulering. Want Henk Savelberg (63) pendelt al twee jaar met plezier tussen zijn vrouw Diane en kinderen in Den Haag en zijn restaurant Oriental Residence Bangkok in Thailand. De energie in de Thaise miljoenenstad met zijn moderne ontwikkelingen en vriendelijke, boeddhistische bewoners die geloven in het goede van de mens, maakt zichtbaar iets los in de altijd bescheiden en gesloten chef-kok.



,,Ik voel me daar ongelooflijk vrij. Je bent anoniem in die stad met 14 miljoen officiële bewoners, maar het zijn er in werkelijkheid zo'n 17 miljoen. In de tijd dat ik er zit zijn er twintig wolkenkrabbers bijgekomen. Dan is het hier het platteland. Mensen zijn in Bangkok enorm vriendelijk en ik heb er mijn zaak zoals ik die voor ogen had: modern en licht. Omdat niemand me er kende en ik helemaal op nul begon, heeft dat mijn creativiteit een enorme impuls gegeven.''



Inmiddels is zijn restaurant in het zakencentrum van de stad en omgeven door de Nederlandse en Amerikaanse ambassade een begrip. De helft van zijn gasten is internationaal. De andere helft zijn Thai, die allemaal met Savelberg op de foto willen.



De Nederlandse ambassade doet graag een beroep op hem: bitterballen op Koningsdag. Savelberg kan er om lachen. Hij heeft tenslotte zelf ook zijn Nederlandse wortels kleur gegeven in zijn zaak waarin de kleuren wit, zwart en oranje zijn. Hij krijgt er ook prominente Nederlandse gasten voor terug. ,,Burgemeester Aboutaleb is bij me komen eten en Jan Peter Balkenende. Verder zitten er veel grote Nederlandse bedrijven in Bangkok.''