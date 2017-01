Steun voor orthopeden na vertrek

Orthopeed Tom Hogervorst klinkt nog een beetje beduusd. Nadat vorige week bekend werd dat hij samen met vijf collega's ontslag nam, maakte dat een stroom aan reacties los. ,,Positieve reacties.''



In één keer is de afdeling, die in totaal tien dokters telt, zes artsen kwijt. Eigenlijk zelfs zeven, want één arts diende drie maanden geleden ook al zijn ontslag in. De artsen vertrekken omdat ze niet willen werken in de 'megakliniek' voor orthopedie, die het Hagaziekenhuis in 2018 opent in Zoetermeer.



Met hun collectieve ontslag trokken de artsen landelijk de aandacht. Ook op de afdeling zelf maakte het veel los. ,,Een prachtige club is kapotgemaakt'', zei een verpleegkundige vorige week anoniem in deze krant. Orthopeed Hogervorst: ,,We hebben op de afdeling gesproken met het personeel. De reacties waren heftig, maar er is begrip voor ons besluit.''



De zes artsen hopen met elkaar verder te gaan in een zelfstandige kliniek. Hogervorst: ,,Er zijn medewerkers, die hebben gezegd: als dat lukt, gaan we met jullie mee.''



De vertrekkende artsen zijn tegen het samenvoegen van de orthopedie-afdelingen van drie ziekenhuizen tot één groot orthopedisch centrum in Zoetermeer. Er ontstaat te veel 'versnippering', vrezen ze. De Haagse artsen blijven dan spreekuur houden in Den Haag, maar doen de behandelingen in Zoetermeer. ,,Ik loop dan niet even snel langs mijn geopereerde patiënt om te kijken hoe het gaat. Dat vind ik link'', zei Hogervorst vorige week in deze krant.