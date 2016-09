Steuntje in de rug voor werkloze vrouwen

Alls steuntje in de rug heeft Kracht on Tour afgelopen voorjaar 'deals' gesloten met werkgevers in de Haagse regio. Daarvan gaan de deelneemsters nu de vruchten plukken.



De bedrijven kunnen een werkplek aanbieden, maar dat hoeft niet direct. Ze mogen de vrouwen bijvoorbeeld ook helpen door ze voor te stellen binnen hun netwerk. Voor die laatste optie koos afgelopen week de gemeente Den Haag. Zo zat Haydee Martina aan de lunch met onder anderen Marcel Bosman, de directeur van het Kurhaus hotel in Scheveningen.



Vijftiger

Wethouder Karsten Klein nodigde in totaal vijf werkgevers uit. Vijftiger Martina, die zich 'een ongeluk' solliciteert, greep de kans met beide handen aan. ,,Ik had me aangemeld voor Kracht on Tour en aanvankelijk hoorde ik niets. Ik ben hartstikke blij dat ik nu aan deze lunch mee mocht doen.''



Secretarieel medewerker Martina werd in april door bezuinigingen ontslagen bij de Haagse Hogeschool. ,,Heel jammer, want ik had het enorm naar mijn zin.'' Nu moet ze met haar gezin - 'mijn man heeft ook geen riant inkomen' - de eindjes aan elkaar knopen. En dat is niet het ergste. ,,Ik ben een doemens. De muren komen op me af. Ik sta te trappelen.''



Sociale media

De lunch was er niet direct op gericht werkzoekenden en werkgevers aan elkaar te koppelen, maar wel om ze nader kennis te laten maken. Directeur Bosman van het Kurhaus: ,,We hebben het er bijvoorbeeld over gehad hoe je anno 2016 solliciteert: gebruik je daar sociale media bij?''



Bosman verleende graag zijn medewerking aan het initiatief. Het verraste hem dat de helft van alle Nederlandse vrouwen financieel gezien niet op eigen benen staat. ,,Dat had ik nooit gedacht.''