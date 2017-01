'Stiekem' fietsvak verven

,,Het is compleet onduidelijk waar je je fiets wel en niet mag stallen'', mokt Lobke Zandstra. ,,De lijnen van het fietsvak hier zijn onzichtbaar. Maar ondanks herhaaldelijke aansporingen om de situatie te verbeteren, gebeurt er niets. Dus dachten wij: Als het de wethouder niet lukt, dan helpen wij hem wel een handje".



Met 'wij' doelt Zandstra, Haags raadslid van de PvdA, op de drie collega's met wie ze deze zaterdagochtend de vrieskou trotseert om de lijnen van de fietsvakken bij de bibliotheek en het stadhuis wit te verven. Of eigenlijk wit te krijten. ,,Ik heb afgezien van het oorspronkelijke plan om betonverf mee te nemen'', zegt ze als ze buiten aan de gang gaat. Dat zou wat al te rigoureus zijn. Daar krijgen we last mee.''



Gerwin van Vulpen namens de Haagse Stadspartij, Rachid Guernaoui van D66 en Michel Rogier van het CDA zijn haar partners in crime. Ze knikken instemmend. Het gaat om het idee. En om de publiciteit natuurlijk. Maar wel met als uiteindelijk doel om wethouder Tom de Bruijn onder druk te zetten. ,,Hij is welwillend, maar iets te traag'', verduidelijkt Van Vulpen.



Met elkaar vormen ze een afspiegeling van wat ze onderling graag zelf 'de fietspartijen' noemen. In die hoedanigheid nemen ze het zelfs op tegen hun 'eigen' wethouder: alle vier maken ze deel uit van partijen die in het stadsbestuur zijn vertegenwoordigd, dus er is geen sprake van makkelijk scoren vanuit de oppositie. Guernaoui: ,,De mensen spreken ons erop aan. Je ziet het onbegrip in hun ogen.''