Stijgende zalmprijs deert Lemmens niet

Van een stevige, verse zalm op het bord wordt menig mens blij. Zo ook Ton Lemmens, eigenaar van het Zalmhuis in Den Haag. Om deze reden is hij in 2013 met zijn vrouw de zalmwinkel en lunchroom met rokerij begonnen. Een lunchroom vol met zalm is niet alleen een culinaire zeldzaamheid, maar ook een risico. Parasieten in het water maken het de zalmkwekers in Noorwegen en Chili moeilijk. Hierdoor stijgt de prijs van deze vis enorm.



Lemmens werkt al veertig jaar met zalm. Voordat hij zijn huidige zaak begon, werkte hij als forellen- en zalmkweker. Zalm werd uiteindelijk zijn favoriet. ,,Het is zo ontzettend veelzijdig!"



Optimistisch

Ondanks het troebele toekomstbeeld van de zalmprijs is Lemmens optimistisch. ,,Mensen zijn huiverig als het om rauwe vis gaat. Dat is logisch. Maar daarom komen mensen ook naar mijn winkel: een houdbaarheidsdatum is niet nodig voor mijn vis, omdat het zo vers is."



Natuurlijk is Lemmens zich bewust van de hoge en almaar stijgende prijs van zalm. Maar zich te veel zorgen hierom maken doet hij niet, dat brengt 'enkel rimpels met zich mee'.



Lemmens: ,,Kijk, zalm is duur. Zeker als je het vergelijkt met een varkenslapje. Maar ik koop mijn zalm per week in en kan goed anticiperen op de prijs. Ik zit al veertig jaar in de zalmwereld, dus hier zal ik niet aan onderdoor gaan!"



Duurzaam

Lemmens' winkel draait kortom erg goed. ,,De klanten komen van heinde en verre. Dat is heel fijn en bijzonder om te zien. Ook is mijn vis duurzaam. Mensen willen steeds vaker verantwoord eten en zijn best bereid daar een paar eurootjes extra voor neer te leggen."



Een van Lemmens' klanten die in de winkel staat, weet het zeker: ,,De versheid van deze zalm en hoe Ton het klaarmaakt, geloof me maar, dat vind je nergens anders!"