Stijlvolle laatste reis in Mondriaan-doodskist

Een logo van ADO op je kist of van de beroemde tong van de Rolling Stones, ja dat soort verzoekjes krijgen ze bij uitvaartonderneming Paanakker & Heezen wel vaker. Maar nu luidt het Haagse bedrijf wel een heel nieuw tijdperk in. Wie wil kan voor 800 euro een doodskist aanschaffen die geheel is uitgevoerd in de stijl van het werk van Piet Mondriaan.



De Stijl

Het bedrijf lift zo handig mee op de Haagse hype rondom het honderdjarig jubileum van kunststroming De Stijl, waarvan Mondriaan een van de belangrijkste vertegenwoordigers was.



Het ontwerp van de kist sluit volgens Eugène Paanakker aan bij ‘een groeiende vraag’ naar opvallende doodskisten. ,,Wij hebben een klantenkring die deels goed is vertegenwoordigd in de kunstenaarshoek. Van daaruit heeft inmiddels al een handvol mensen aangegeven dat ze later in deze kist begraven wil worden.’’



De kist is overigens nog niet te bewonderen in de showroom. ,,Het is nog een ontwerp. Maar voor wie hem hebben wil, is hij binnen een dag leverbaar'', belooft Paanakker.