Deze dag is in het leven geroepen door NPO Radio2, omdat stoepkrijten verboden is in Den Haag en deze regel door velen onzinnig wordt bevonden. Zo ook door GroenLinks-raadslid Arjen Kapteijns, die maandag schriftelijke vragen stelde aan het Haagse college van burgemeester en wethouders.



Krijtman

Op de Grote Markt en in Scheveningen doen veel mensen mee aan de actie. Ook de professionals kleuren gretig. Gert-Jan van der Kooij uit Monster, ook wel De Krijtman of Stoepkrijter des Vaderlands genoemd, is enthousiast over de speciale dag. Stoepkrijten doet hij als hobby, maar hij werkt ook in opdracht van festivals en andere evenementen. Ondanks het verbod is Den Haag zijn favoriete stoepkrijtplek. ,,Vooral bij de Grote Markt vind ik het leuk. De tegeltjes zijn hier fijn en je kan met mensen praten over de tekeningen."



Ook op Stoepkrijtdag tekent hij op de Grote Markt. Jong en oud doen spontaan mee. ,,Zo samen tekenen, dat is waar je het voor doet'', glundert Van der Kooij. Politieagenten rijden langs en lachen om de krijttekeningen.



Meenemen

Van der Kooij heeft weleens last van het Haagse stoepkrijtverbod. Regelmatig wordt hij tijdens het maken van een kunstwerk gestopt door de politie. ,,Dan zeggen ze dat ze me meenemen naar het bureau als ik niet stop'', aldus Van der Kooij. Wispelturig is de politie wel. ,,Andere politieagenten vonden de kunstwerken zo mooi dat ze er met de auto met een bocht omheen reden."



Weinig mensen zijn zich van het verbod bewust. ,,Waarom zou je zoiets verbieden?" lacht Tarek, de vader van Nour en Younis. ,,Stoepkrijten krijgt kinderen lekker naar buiten. Wij doen het elke dag. Dat is toch heerlijk!"