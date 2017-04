Stoepkrijtprotest onder neus van Haagse Harry

Damiën Zeller, voorzitter van de jongerenpartij, heeft enkele kinderen opgetrommeld en voor hen stoepkrijt neergelegd. Prachtige tekeningen ontstaan onder de neus van Haagse Harry. ,,Ik hoop dat de gemeente hierdoor inziet dat de regelgeving overbodig is. Het zou handig zijn als hij uit de APV verdwijnt.''



In de APV staat dat er niet gekrijt mag worden op stoepen in Den Haag. Daar moet eerst toestemming voor worden gevraagd. Maar heel streng lijkt de regel niet te worden nageleefd. ,,De politie is een aantal keren voorbijgereden, maar we hebben nog geen waarschuwing gehad. Ik denk niet dat het een APV is die heel vaak gehandhaafd wordt, maar de regel zelf is overbodig. Die mag eruit.''



En ook de fanatieke, jonge stoepkrijters vinden de regels maar onzin. ,,Ik vind dat kinderen gewoon in vrijheid mogen stoepkrijten'', vertelt een meisje. ,,Ik hoop dat de gemeente gaat zeggen dat het weer mag.''