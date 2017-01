Stoere Puchrijders deinzen niet terug voor koude vingers

Het evenement heet niets voor niets 'Kouwe Klauwe', de stoere mannen en vrouwen deinzen op hun antieke brommers niet terug voor onaangename temperaturen. ,,Toen het een keer -10 was, stonden we hier ook met z'n allen", vertelde organisator Olga Kat, die gisteren 62 werd en al 45 jaar Puch rijdt.



Het was alweer de 28ste editie, maar Kat is er helemaal niet zeker van dat er nog meer afleveringen zullen volgen. Amsterdam laat met ingang van volgend jaar brommers die ouder zijn dan zes jaar niet meer in de stad toe. Kat is bang dat Den Haag dat voorbeeld zal volgen. ,,Dan verzinnen we wel weer wat anders", zegt ze. ,,Maar het zou wel heel jammer zijn. De mensen leven het hele jaar naar deze dag toe. Het is een prachtige traditie."



Kouwe Klauwe had overigens opvallend buitenlands bezoek. Er reden tien Slovenen mee op hun Tomas.