'Stoere taal over ADO is naïef'

ADO Den Haag speelt in de 'Champions League van de probleemgevallen' en moet geholpen worden. Het Haagse GroenLinks-raadslid Arjen Kapteijns ziet weinig andere opties. ,,We kunnen wel stoer roepen dat er geen geld naar ADO mag, maar we staan met de rug tegen de muur. We hebben niks aan een stadion zonder club'', zegt hij in een reactie op het bericht in deze krant dat het Haagse stadsbestuur een noodlening overweegt als Wang niet snel twee miljoen euro overmaakt.



Onderpand

,,In het verleden konden we zaken als onderpand vragen, zoals een deel van het gebouw of parkeerplaatsen, maar dat is inmiddels allemaal al van de gemeente.'' Dat is het gevolg van een eerdere reeks steunmaatregelen. Den Haag heeft naar schatting zo'n 75 miljoen euro in de voetbalclub gepompt. En na iedere reddingsoperatie klinkt het vanuit het IJspaleis streng dat de club het voortaan zelf moet fiksen. ,,De gemeente is geen bank. We hebben altijd gezegd dat ADO dit zelf moet oplossen'', zei wethouder Tom de Bruijn (D66) afgelopen zomer nog. De houdbaarheid van de waarschuwende woorden blijkt beperkt.



Voorwaarden

Kapteijns en zijn collega's in de raad willen in ruil voor steun wel meer zeggenschap. Het gemeentelijke 'gouden aandeel' bijvoorbeeld, is nu te weinig waard: ,,We hebben geen veto om zaken echt tegen te houden.'' PVV-raadslid Elias van Hees: ,,Als de gemeente geld leent moet het afgelopen zijn met Wangs monopoliespel.'' Zijn oppositiegenoot Richard de Mos (Groep de Mos): ,,De voorwaarde moet zijn dat we zo snel mogelijk van Wang verlost worden.'' De lokale clubleiding ligt al maanden overhoop met eigenaar Wang over geld en de organisatie. Door de rechter is de Chinees op een zijspoor gezet. Zijn aandelen zijn ondergebracht bij een onafhankelijke beheerder.



Even lucht

ADO Den Haag is tot half februari veilig na een storting van vijf ton van de omstreden clubeigenaar afgelopen vrijdag. Nu is het wachten op de resterende twee miljoen die de Chinees van de rechter moet overmaken. ,,De gemeente gaat niet zomaar geld bijleggen'', houdt D66-raadslid Daniël Scheper nog vol. ,,Andere scenario's zijn nu niet aan de orde.'' Zijn coalitiecollega Monique van der Bijl (VVD) klinkt wat reëler: ,,Nooit geld naar ADO? Dat station is allang gepasseerd. We hebben er al zoveel miljoenen in gestoken.'' Binnenkort praat de politiek achter gesloten deuren over de toestand bij de club en de eventuele lening.