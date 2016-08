Stompwijk loopt uit voor NK Gazonmaaierracen

Met een dikke 110 kilometer per uur scheurt Ryan op zijn zelfgebouwde grasmaaier rond in het weiland van Stompwijk. ,,Op het veld halen we zo'n 100 kilometer per uur, maar daarbuiten kan 'ie ergens tussen de 150 en 200 kilometer per uur gaan'', aldus Ryan.



Vorig jaar nog kampioen in de C-klasse, deed de 21-jarige klassementsleider in de B-klasse vandaag weer goede zaken. Met nog twee wedstrijddagen te gaan, staat hij met een ruime puntenvoorsprong bovenaan. Nummer twee Erik Poland volgt op een afstand van maar liefst bijna honderd punten. ,,Er kan nog van alles gebeuren, maar het ziet er goed uit'', zegt Lansbergen over het binnenhalen van het kampioenschap.



Delftenaar Sander Hagman maakt met zijn negende plaats in het klassement geen kans meer op het kampioenschap.