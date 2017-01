'Stop de reizen naar verre weeshuizen'

Is het zo erg om te gaan 'vrijwilligen' in een weeshuis?

,,Het is een harde boodschap: doe het niet! Het is een miljoenenindustrie die er voor zorgt dat kinderen die geen wees zijn in weeshuizen zitten en daar te maken krijgen met voortdurend wisselende groepen, vaak hele jonge, vrijwilligers, scholieren vaak, die niets weten van de omgang met kwetsbare kinderen. Of met volwassenen die hen misbruiken.''



Maar als je alleen muren gaat schilderen?

,,Ook niet doen. Je houdt er de situatie mee in stand. De kinderen hebben daar niets aan. Alleen instanties. We hebben uitgerekend dat een land als Oeganda 250 miljoen Amerikaanse dollars binnenkrijgt voor vergunningen om in de weeshuizen te mogen werken. Tachtig procent van de kinderen in weeshuizen heeft nog minstens één levende ouder.''



Hoe kan je dan je goedheid kwijt?

,,Help financieel mee aan armoedebestrijding. Armoede is vaak de reden een kind in een weeshuis onder te brengen. Of zorg dat je een studie doet om echt langdurig te werken met kwetsbare kinderen.''



De campagne maakt bewust van wat er verkeerd gaat?

,,Inderdaad. Ik sprak laatst in het vliegtuig naar Afrika een Engelsman die thuis met kwetsbare kinderen werkte. Hij vertelde dat hij na de safari ook weeshuizen zou gaan bezoeken. Ik vroeg hoe hij het zou vinden als er busladingen vol toeristen naar zíjn tehuis zouden komen. Geen sprake van! Er kwam zelfs geen loodgieter in zonder een bewijs van goed gedrag. De klik dat het elders niet anders