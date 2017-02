Storm op komst: afgelaste markt en minder treinen

Verschil verkoopprijs woningen in regio toegenomen

19:28 Wie een woning in Wassenaar wil kopen, is gemiddeld 544.000 euro kwijt. Daarmee is Wassenaar in de Haagse regio de gemeente met de duurste huizen. In Zoetermeer zijn huizenkopers een flink stuk voordeliger uit. Voor een koopwoning in die gemeente moet gemiddeld 215.000 euro worden neergelegd.