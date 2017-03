Stormloop op Museumnacht kids

De suppoosten in het Gemeentemuseum komen ogen, oren en handen tekort als een golf enthousiaste kinderen zich door de poortjes naar binnen wringt. Op weg naar de schilderijen van Piet Mondriaan, kleding van Audrey Hepburn van ontwerper Givenchy en schildersezeltjes waarop ze een zelfportret kunnen maken.



Afterparty

Het is de opening van wat een boven verwachting groot succes zal worden: de eerste Museumnacht voor kinderen van 4 tot 12 jaar, afgelopen zaterdag, waarin musea als het Mauritshuis, Gevangenpoort, maar ook instellingen als de Tweede Kamer en het Filmhuis hun deuren speciaal voor kinderen opent tot tien uur 's avonds. Met een afterparty in het Haags Historisch Museum.



Alles voor 7,50 euro per kind en hetzelfde bedrag voor een begeleidende ouder. Met dank aan de financiële steun van verschillende fondsen en de welwillendheid van de instellingen, zegt Deirdre Schoemaker namens de initiatiefnemers voor de cultuurnacht.



Isabelle Scheepers (8) uit Den Haag is er zondag nog vol van. ,,In het Gemeentemuseum heb ik mezelf getekend. Met een andere outfit, maar wel met mijn gezicht anders is het geen zelfportret.''



Blauw stoeltje

'Eventjes' zijn ze langs Piet Mondriaan gegaan. ,,Want ik wilde ook nog naar de Tweede Kamer'', zegt Isabelle. ,,Daar kon je een speurtocht maken en vanaf de publieke tribune in de Tweede Kamer kijken. Je kon je ook laten fotograferen op een blauw stoeltje waarop Rutte zit en zo'n teken van de Tweede Kamer staat.''



Ook Willem Haak is de dag na de nacht enthousiast. Hij spreekt namens zijn dochter Lola (7) die op de skatebaan is. ,,Wij zijn in het Gemeentemuseum gebleven. Daar was al zoveel te doen. Zeker voor herhaling vatbaar, vindt Lola.''



Al eerder konden kinderen tijdens de Museumnacht voor volwassenen iets speciaals doen in musea. Nu is voor het eerst een eigen 'nachtelijk' programma gemaakt. Zoals als katten door het Mauritshuis sluipen, vertelt Isabelle Peeters. ,,Je kreeg een masker en dan moest je langs de beveiliging sluipen, want katten mogen het museum niet in. Je kon kijken naar schilderijen met honden en katten.''



Uitbreiding

Aan de Museumnacht voor volwassenen doen rond de veertig musea en instellingen in Den Haag mee. Nu deze kids-nacht met zestien plekken in Den Haag en Voorburg zoveel bezoekers trok, hopen de organisatoren bij monde van voorzitter Hans Buurman van de Stichting Haagse Museumnacht op uitbreiding volgend jaar.