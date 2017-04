Stortcontainers in stad geplaatst voor paas-klussers

In Den Haag, Delft, Rijswijk en Nootdorp verschijnen vanaf dinsdag de containers. Deze actie is in samenwerking met de gemeente georganiseerd naar aanloop van de opening van de vestiging in Ypenburg (langs de A13, Singel 115) op vrijdag 21 april. ,,Op die manier willen wij de klussers en tuiniers helpen die graag aan het echte werk willen beginnen”, stelt Maarten Post, Marketing Manager bij Hornbach. ,,Hoe lekker is het om na zo’n traditioneel klusweekend als Pasen je bouw- en tuinafval in containers langs de weg te kunnen dumpen? En dat een ander, Hornbach dus, alles netjes afvoert?’’