Straffen voor handel in doping

De mannen (30 en 32) zouden tussen 2013 en 2015 flink hebben verdiend aan de handel in prestatiebevorderende middelen. Eén van hen verklaarde vrijdag dat hij anderen wilde begeleiden in het juiste gebruik van anabolen. De officier van justitie vond dat een vreemde uitspraak: ,,Ze wisten dat het gebruik ervan verstrekkende gevolgen kan hebben en toch deden ze het.''



Het OM eiste tegen de 30-jarige een celstraf van 74 dagen, waarvan 60 voorwaardelijk én een taakstraf van 180 uur. Tegen de ander een maand voorwaardelijke celstraf en 120 uur werkstraf. De ruim 20.000 euro die in hun huizen is gevonden, moeten de mannen inleveren omdat het met de handel verdiend zou zijn.