'Straks geen ondernemers meer op Markt'

Wat is er allemaal mis?

,,Sinds dag één luistert de gemeente niet naar de ondernemers. Er is van alles mis met de units: de rolluiken zitten verkeerd om, er zitten barsten in vloeren en muren en je wilt niet weten hoe erg de goten stinken met warm weer. Aan de ene kant is de markt na de vernieuwing mooi geworden en ziet het er netjes uit, aan de andere kant is er veel versoberd.''



Dat zijn alleen de gebreken?

,,Ja. Er is verder nog veel gaande. Zo zijn de marktgelden omhoog gegaan om de vernieuwingen te financieren. Voor sommigen is het twee keer zo duur geworden. Het water staat de kooplui tot de lippen.''



Hebben jullie al eerder geprobeerd daar iets aan te doen?

,,Het lijkt wel alsof de gemeente doof is. Er verandert niets.''



Dus nu actie?

,,We zijn het zat en pikken het niet meer. Donderdag 29 september lopen we naar het stadhuis. De spandoeken liggen al klaar. We hopen dat er veel mensen meelopen, klanten roepen we op om ook mee te gaan.''



Is er bewust voor de donderdag gekozen?

,,Ja, de markt is dan gesloten. Iedereen kan dan meelopen naar het stadhuis.''



Wat als er na het protest niets verandert?

,,Dan gaan we hardere acties voeren. Misschien betalen we de rekeningen niet. Het is een mooie markt hoor, maar als het zo doorgaat zijn er straks geen ondernemers.''