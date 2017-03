Taakstraf na fraude met bonnen van V&D

8:50 Een medewerkster van de V&D in Den Haag verduisterde vlak voordat het bedrijf eind 2015 over de kop ging nog 'even' een bedrag van 9.275 euro in één week tijd. ,,Een gigantisch bedrag in zeer korte tijd'', meende de politierechter gisteren. De rechter veroordeelde de Haagse vrouw (27) tot een werkstraf van 80 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk.