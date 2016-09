Strandschoonmakers redden brandende camper

De camper stond geparkeerd op de Kranenburgweg in Den Haag. Toen de strandschoonmakers passeerden, merkten ze op dat er een brandje woedde in de auto, meldt calamiteitensite Regio 15. Ze begonnen met blussen en belden de brandweer.



Op foto's is te zien dat de brand is begonnen in het keukentje van de camper. Verder lijkt de schade beperkt tot het interieur. In de camper was niemand aanwezig.



Vanwege het warme weer is het druk op het strand. Gewoonlijk zet de gemeente dan meer ploegen in om 's nachts het strand schoon te maken.