Strandtenten in benen voor schoon strand

Van een digitale krabbel onder een petitie wordt het strand toch niet schoon?

,,Nee, maar we willen mensen met deze campagne bewuster maken van het belang van een schoon strand. Ik kom net uit Spanje en daar kun je van de straat en het strand eten. Hier laten toch veel badgasten de boel de boel. Denken mensen: dat doet de gemeente of de strandtenthouder wel.''



Hoe krijgen jullie de badgasten zover dat ze hun spullen netjes opruimen?

,,We willen ze via ons personeel een papieren zak meegeven waarin ze snoepverpakkingen, blikjes etcetera kunnen opsparen en die ze dan bij hun vertrek van het strand in de prullenbak gooien. Ook wil ik in gesprek met de gemeente om de vuilnisbakken slimmer neer te zetten.''



En wat doen jullie als strandondernemers?

,,Het personeel speelt natuurlijk een belangrijke rol. Zij moeten snel een wegwaaiend servetje oprapen. Ze rennen ook achter een wegwapperend briefje van tien euro aan, dus het kan best. En het is het proberen waard om als strandtenthouders met elkaar af te spreken bijvoorbeeld geen koffiekoekjes in een verpakking meer te serveren. Dat papier waait toch maar weg.''



Wat ga je uiteindelijk doen met de petitie?

,,De ondersteuning, die we via petities24.com/houd_het_scheveningse_strand_schoon binnenkrijgen, willen we voor Pasen aanbieden aan burgemeester Krikke. Want we moeten dit probleem samen aanpakken: gemeente, strandondernemers en badgasten.''