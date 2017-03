Strandtenten Scheveningen weer open dit weekend

De eerste week van maart luidt het begin in van het strandtentseizoen. Na de koude wintermaanden waarin ondernemers zich hebben beraad over de lekkerste hapjes, de beste drankjes en de meest hippe tentjes verwelkomen ze de komende acht maanden hun gasten op het strand.



,,We hebben al twee reserveringen staan voor zaterdag", zegt een entousiaste Marco Seits. De eerste unit van de tent 'Wereld's' staat er al, maar er moet nog heel wat gebeuren. ,,Het is toch altijd weer een heel karwei." Even verderop slaat Michel van den Berg de eerste balken in het zand van zijn tent 'Peukie'. In vier dagen wil hij het werk geklaard hebben, hij heeft nauwelijk tijd voor een praatje. ,,Vroeg ging het wel anders, toen deden we wel de hele maand maart over de opzet", zegt hij op basis van zijn 32 jaar ervaring.



Dit jaar kunnen Scheveningengangers voor het eerst feesten in een heuze Coyote Bar, een nieuw concept bedacht door Jessica Boot. Als enige eigenaar van een bar op het strand wilde ze de badplaats een unieke uitgaansgelegenheid bieden. Vanaf dit weekend kunnen gasten ook in de nachtelijke uurtjes terecht in Scheveningen.