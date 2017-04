Strandwalfestival Rijswijk door succes één avond korter

De vrijdagavond voorafgaand aan het festivalweekeinde op 9 en 10 september gaat vervallen. Dat is voor het eerst in de negen jaar van het bestaan van de gebundelde festiviteiten. Een en ander is een kwestie van geld.



,,Het budget dat we te besteden hebben blijft hetzelfde als voorgaande jaren'', zegt Paul Schott (foto), secretaris van het festivalbestuur. ,,De presentatie van meer organisaties op de Strandwalmarkt kost meer geld en dat moet dus uit de lengte of de breedte komen. In dit geval komt het uit de lengte.''



Prijs

Het inleveren van een avond is de prijs van het succes van het festival met diverse podia voor Rijswijks talent. De festivalorganisatie en de deelnemende verenigingen zijn maanden van tevoren bezig met de voorbereidingen.



Dit jaar krijgen ook dieren een prominente rol in het festival. ,,Er komt een dierenpaviljoen waarin het asiel aan het Julialaantje zich presenteert. Ook de dierenambulance en de diereninspectie zijn aanwezig. Dat sluit aan bij de nota over dierenwelzijn die de gemeente schrijft'', verklapt Schott een van de plannen. De presentatie van het hele programma is pas eind mei.