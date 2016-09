Streep door arena voor hockeyclubs

Er wordt nu wel gewerkt aan plannen voor een opleidings- en trainingscomplex voor de Haagse hockeyverenigingen. De gereserveerde miljoenen kunnen daarvoor gebruikt worden. ,,Overleg hierover loopt. We hopen dat we dit najaar de knoop kunnen doorhakken'', meldt de woordvoerster.



Selectie

Volgens oud-hockeyinternational en HCKZ-bestuurslid Jaap-Derk Buma is het nieuwe trainings- en opleidingscomplex bedoeld voor Haagse toptalenten die vervolgens bij hun eigen clubs in de selectie gaan spelen.



Want nu er een streep door de hockeyarena is gehaald, is een eventuele fusie ook van tafel. ,,Het doel is nu: tophockey behouden voor Den Haag.''