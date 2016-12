Streep door islamschool in Den Haag

Tegen ieders verwachting in kreeg stichting De Ozonlaag dit voorjaar toestemming van staatssecretaris Dekker om de eerste islamitische middelbare school in Den Haag te beginnen. Eerder werden alle aanvragen voor zo'n school afgewezen, wegens een te laag aantal potentiële leerlingen.



De Ozonlaag diende daarom slim een aanvraag in voor een middelbare school op islamitische én hindoeïstische grondslag. Hindoestaanse leerlingen meegerekend, kwam het potentieel aantal leerlingen nu wél boven de drempel uit. Initiatiefnemer Soner Atasoy kreeg toestemming voor een mavo- en vwo-afdeling.



Bezwaar

Het besluit van Dekker deed veel stof opwaaien. Haagse onderwijsinstellingen, de gemeente, hindoeïstische én islamitische organisaties maakten massaal bezwaar bij het ministerie van Onderwijs. De tegenstanders, inclusief de hindoestanen, geloven niet dat er draagvlak is voor zo'n gecombineerde school. Ook zijn er twijfels over de onderwijskwaliteit, gezien het debacle met het Islamitisch College in Amsterdam.



Op grond van de bezwaren is Dekker gisteren teruggekomen op zijn eerdere besluit. In een brief aan de betrokkenen, in handen van deze krant, schrijft hij dat 'niet redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de gevraagde scholengemeenschap voor mavo en vwo, uitgaande van de richtingen islamitisch en hindoeïstisch, zal worden bezocht door voldoende leerlingen'.



Dat De Ozonlaag inmiddels twaalf verzoeken indiende voor een school met islamitisch onderwijs in combinatie met een andere geloofsstroming (katholiek, protestants-christelijk, gereformeerd en hindoeïstisch) vindt Dekker ook niet in het voordeel van de stichting spreken. Hij concludeert hieruit dat de stichting koste wat kost een islamitische school wil vestigen.



Eén van de bezwaarmakers, bestuurder Peter Lamers van onderwijsgroep Spinoza, is erg blij met de uitspraak. ,,Het is goed dat dit experiment met belastinggeld niet doorgaat. Als de school het niet had gered, hadden andere scholen de leerlingen halverwege het jaar moeten overnemen.''



Atasoy was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.



