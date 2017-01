Strijd onder de lat bij HBS barst direct los

Paul van der Helm (23) kent HBS en de club kent de keeper. In juli 2015 was het aanvankelijk de bedoeling dat hij zich bij HBS zou aansluiten. Een aanbieding van het Belgische Lierse SK kon hij echter niet laten liggen. ,,Ik kon contract voor 2 jaar tekenen en dat heb ik gedaan. Daar had HBS toen alle begrip voor. Dat het uiteindelijk allemaal anders is verlopen, had ik toen ook niet kunnen voorzien."



De doelman, die eerder uitkwam voor VELO, FC Utrecht en FC Eindhoven, werd door Lierse SK aanvankelijk als tweede doelman aangetrokken. ,,Ik raakte echter geblesseerd en werd vervolgens derde keus. Het is mij niet meer gelukt om tweede keeper te worden."



Hij werd voor drie maanden verhuurd aan Berchem Sport. Een bescheiden club spelend op het derde Belgische niveau. ,,Aanvankelijk wilde Lierse SK mij nog een keer verhuren. Alleen twee weken later veranderden die plannen weer. Ik kreeg de keuze om elders aan de slag te gaan. Ik kon ook blijven, maar dan speelde ik geen wedstrijden. Dat zag ik niet zitten."



Dus kon het hoofdstuk Lierse SK na een seizoen alweer worden dichtgeslagen. Bij eerstedivisionist Fortuna Sittard sloeg hij een nieuw chapiter open. In december maakte hij zijn debuut in het betaalde voetbal tegen FC Den Bosch. ,,We verloren met 0-4 op een onwaarschijnlijk knollenveld. Direct daarna werd trainer Ben van Dael ontslagen. Dat sprak op dat moment zeker niet mijn voordeel."



Toen hij twee weken geleden vernam dat Fortuna Sittard met een nieuwe doelman op de proppen kwam, voelde hij wel aan dat zijn toekomst bij Limburgse club er wazig uit kwam te zien. Dus leverde hij na een half seizoen zijn contract in. ,,Ik weet dat ik het niveau aankan, toch lukt het mij niet om tot een vaste waarde uit te groeien. Nee, ik kijk zeker niet om in wrok. Ik heb ook genoeg mooie dingen meegemaakt.''



Belangrijker

Voor Van der Helm is het vooral belangrijk dat hij nu aan het spelen van wedstrijden toe gaat komen. ,,Daarnaast speelt mijn maatschappelijke leven zeker ook een rol bij mijn keuze voor HBS'', vervolgt de Westlander. ,,Ik word straks 24 jaar en heb nu vijf jaar een relatie met mijn vriendin. Stilaan willen we nu ook aan onze toekomst gaan denken. Daar kan HBS mij bij helpen. Dat is voor mij op dit moment belangrijker dan een carrière als prof. Daarom heb ik ook aangegeven minimaal anderhalf jaar te blijven.''



Met zijn komst naar sportpark Craeyenhout is sinds deze week een concurrentiestrijd met Gianni Kamperveen losgebarsten met als inzet de plaats onder de lat bij de zondag-derdedivisionist. ,,Gianni heeft mij een sms gestuurd dat hij het leuk vond dat ik ben teruggekeerd. Dat vond ik klasse. Ik heb ook vernomen dat hij aan een minder seizoen bezig is. Het is nu aan mij om het hem zo moeilijk te maken dat hij zich geen fout meer kan permitteren."