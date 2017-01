Strijd tussen ideaal en kosten

Volgens planoloog Richard Kleinegris koos de gemeente voor de 'makkelijke weg' met de sloop van de Zwarte Madonna, omdat uitbreiding van de city aan de andere kant van het spoor van Den Haag CS nog niet mogelijk was. Het complex had nog jarenlang betaalbare huisvesting kunnen bieden. De huurders waren tevreden met hun ruime woning, binnentuin en parkeergarage. In het standaardwerk Compact en Harmonisch over de geschiedenis van de sociale woningbouw beschrijft Kleinegris hoe toenmalig wethouder Adri Duivesteijn tot de keuze voor Weeber kwam. Hij wilde een architect die iets neerzette waarover gesproken zou worden. De Zwarte Madonna heeft een aparte plaats in de geschiedenis van de sociale woningbouw, die Kleinegris aanduidt als 'sobere rijkdom'. Er waren prachtige idealen, maar er is vanaf het begin bezuinigd op ambities.

Achterlijk

Het allereerste bouwproject voor mensen met weinig geld verrees niet in de stad, maar in Scheveningen aan de Reepstraat. Daar kwamen in 1913 huizen voor 'achterlijke vissers'. De Haagse sociale woningbouw was nogal traag op gang gekomen. Door de Woningwet uit 1901 konden overheden en woningcorporaties een einde maken aan de misstanden die al jaren heersten in veel steden. Mensen zonder geld woonden in krotten, kregen allerlei ziekten door de onhygiënische toestanden. De Woningwet maakte het mogelijk dat corporaties subsidie kregen voor de bouw van degelijke huizen.



De overheidsbemoeienis met het welbevinden van huurders ging soms wel erg ver. In 1923 werd Zomerhof opgeleverd, een complex van 106 'controlewoningen' voor asociale gezinnen die elders in de stad niet te handhaven waren. Een inspecteur lette erop dat ze hun huis wel schoonhielden en dat de kinderen naar school gingen. De wijk lag afgelegen tussen het spoor naar Rotterdam en het Laakkanaal. Het project tot heropvoeding werd geen succes: in 1938 woonden er maar 18 gezinnen. Het complex is in 1963 opgeheven. Het idee leefde in de 21e eeuw even op door de discussie over aso-containers.