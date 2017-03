Zijn strips niet vooral voor kinderen?

,,Zeker niet, al leeft dat idee al veel te lang. Het komt door de geschiedenis van de strips: vroeger kwamen deze grotendeels voor in jeugdbladen. Het werd gezien als iets dat niks voor volwassenen was."



Worden strips onderschat?

,,Ja, heel erg: strips zijn gewoon een kunstvorm! Helaas liggen strips bijna nooit in boekwinkels. Vaak nemen alleen oude fans de moeite ze te verkrijgen. Strips worden echt gediscrimineerd."



Die trouwe fans groeien mee. Komen er nog wel nieuwe bij?

,,Ja. Door stripverfilmingen stijgt de populariteit van strips nu juist weer een beetje onder alle leeftijden."



Zijn die stripverfilmingen geen concurrentie dan?

,,Nee. Vroeger waren er ook al stripverfilmingen, maar die waren niet om aan te zien. Nu zijn de films beter, en daardoor willen de mensen de strip erachter ook kennen."



Er zijn tijdens de Stripdagen veel activiteiten. Welke is het allerleukst?

,,De Striplama's vind ik zelf onwijs leuk. Het is een show van cabaretiers die improviseren. Iedereen kent de Lama's wel. Dit is hetzelfde, maar dan met een stripthema."



Ontdekken jullie nieuw talent op de Stripdagen?

,,Ja, soms wel. Veel talenten kunnen tegenwoordig ook bekend worden via social media natuurlijk. Maar op de Stripdagen kunnen tekenaars een kraampje huren op de beurs en daar hun werk uitstallen. Er zijn striptekenaars die jaren geleden achter zo'n kraampje stonden en nu bekend zijn. Ik kan ze zo aanwijzen."