'Strontjaloerse' tandarts dient rocker Barry Hay van repliek

Beste Barry,

Volgens Barry Hay, de potente, slechts aan de slapen grijze, 68 lentes jonge rockgod van de Golden Earring, is zijn leven interessanter dan dat van mij. Ik citeer het Algemeen Dagblad van woensdag 31 augustus: ,,Mijn leven is boeiender dan dat van een tandarts."



Iedereen heeft gelijke kansen in Nederland, maar als je, zoals ik, een baby met uitwendige hersenbloeding van nette Shell-ouders, moet concurreren met een geboren artiest van een Schotse kolonel en Nederlands joodse moeder, dan is het 1-0 voor Barry, voordat hij één noot gezongen heeft.



Als je bedenkt dat Barry's wieg in Faizabad, India, stond en de mijne op de Aart van der Leeuwkade in Voorburg, dan is het 2-0 voor Barry, voordat ik één vulling geboord heb.



Heus, ik heb mijn best gedaan om een boeiend leven op te bouwen. Ik wilde dolgraag een drinkende, seksende, rockende, snuivende Barry zijn. Op de middelbare school droeg ik klompen, spijker­broeken met wijde pijpen, India-shirts, kabelkoltruien met brede riem, een Ban-De-Bom ketting en lang vet haar. Ik had een fiets met Puch-stuur en vijf koplampen.



Mijn muziekcarrière werd in de knop gebroken door ... een meisje. Den Haag had Barry Hay en zijn Golden Earrings, Voorburg had Earth & Fire met mij (Dick Keulemans!) op zang. Helaas, op een kwaaie dag, stapte een beeldschoon meisje, Jerney Kaagman, in ieniemienie hotpants de oefenruimte binnen ... zij haalde de hoge C wel. Ik werd uit de band gegooid.



Tot groot verdriet van mijn ouders ben ik toen maar tandheelkunde gaan studeren. Tot op de dag van vandaag sta ik, om met Barry te spreken, 'gewoon gaten te boren' en ben ik strontjaloers op de man, die, heel boeiend, al 49 jaar lang dezelfde 23 liedjes keer op keer voor dezelfde fans staat te zingen.



En ja, helaas heeft een tandarts geen jonge vrouw, nooit seks en gebruikt 'ie geen drugs, maar hij lust wél een wijntje. "Haha, mag ik nog een pinot grigio?"