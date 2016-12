Student HHs krijgt gratis schrijfhulp

Veel studenten hebben een belabberd taalniveau, zo blijkt uit diverse onderzoeken. Dit uit zich niet alleen in fouten in grammatica en spelling. Ook hebben zij grote moeite met het aanbrengen van een rode draad in een verhaal en sluiten hun alinea's vaak niet logisch op elkaar aan, merkt Janneke Kelter, coördinator van het Taalexpertisecentrum van De Haagse Hogeschool (HHs). ,,Ik heb het niet onderzocht, maar mijn indruk is dat dit komt, omdat nog maar weinig jongeren lange teksten lezen. Ze lezen vooral kort en snel.''



Derdejaars student Communicatie Julia (23) leest wél veel boeken, maar dan vooral Engelse. Voor haar studie moet ze echter veel Nederlandse teksten produceren. ,,Vooral persberichten maken vind ik moeilijk. Onze docenten hebben geen tijd om uitgebreid uit te leggen hoe je daarin structuur moet aanbrengen of hoe je bijvoorbeeld een sterke eerste zin maakt. Ik zou daar graag meer hulp bij krijgen.''



Ze is erg blij met het Schrijfcentrum, dat vorige maand op initiatief van Kelter is opgericht. Universiteiten kennen dit principe al langer, maar De HHs is een van de weinige hogescholen die deze service aanbieden.,,Onze tutoren helpen níet bij spelling en grammatica'', benadrukt Kelter. ,,Alleen bij de opbouw van een verhaal, heldere argumentatie en scherp formuleren.''



Sparren

Niet alle studenten die zich melden zijn slecht in schrijven. ,,Vaak zitten ze alleen even vast in hun stuk en willen ze even sparren met een onafhankelijke buitenstaander'', zegt Elfrieda Westerbeek (26), een van de vijf tutoren. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat zij teksten verbetert of zich bemoeit met de inhoud. ,,Daar heb je scriptiebegeleiders voor. Als een student vraagt: 'Is het zo goed?', dan geef ik geen oordeel. Ik zeg alleen: Ben je zelf tevreden? Door de juiste vragen te stellen, ziet hij vaak zelf al in wat er beter kan.''



Sinds de start op 15 november hebben zich al ruim vijftig studenten aangemeld. ,, We schatten dat dit er 500 worden in de komende anderhalf jaar'', zegt Kelter. Daarna is de pilot afgelopen, maar ze hoopt dat het hogeschoolbestuur geld wil vrijmaken voor een vervolg. ,, Dan wil ik onder meer uitbreiden met hulp bij Engelstalige teksten.'''