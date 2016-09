'Studenten kiezen ons bewust'

Dat The Student Hotel aan de Hoefkade in Den Haag bij studenten een kamerhuur van tussen de 720 en 980 euro per maand in rekening brengt, is bij de Haagse Stadspartij in het verkeerde keelgat geschoten.



,,Dit zijn absurd hoge prijzen'', reageert raadslid Gerwin van Vulpen. ,,Studenten die niet meer in aanmerking komen voor een basisbeurs kunnen dat niet betalen. Bovendien ontduikt het Student Hotel het huurrecht, doordat studenten er zomaar uitgezet kunnen worden. Hier willen we een stokje voor steken.''



Kritiek

Met zijn kritiek sluit Van Vulpen zich aan bij de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), die gisteren in deze krant de gemeente opriep om The Student Hotel te dwingen zich aan het huurrecht te houden.



Volgens de vakbond vaart het bedrijf onder valse vlag: wooneenheden aan studenten verhuren alsof het om verhuur van hotelkamers gaat.

In een reactie daar weer op laat The Student Hotel weten dat de studentenvakbond uitgaat van onjuiste veronderstellingen. De onderneming wijst op grote verschillen tussen 'gewone' studentenkamers en de huisvesting die het bedrijf (met vestigingen in niet alleen Den Haag, maar ook Amsterdam, Rotterdam en Groningen) biedt.



Namelijk: kamers met allerlei voorzieningen, services en sociale en culturele programma's, bestemd voor hoofdzakelijk buitenlandse studenten die slechts voor een korte periode in Nederland verblijven. ,,Meer dan 75 procent van de studenten die in The Student Hotel verblijven komt niet uit Nederland'', verduidelijkt directeur Frank Uffen.



Volgeboekt

Hij wijst erop dat alle vestigingen van The Student Hotel reeds voor het begin van het academische jaar zijn volgeboekt: ,,Studenten kiezen dus bewust en weloverwogen voor een verblijf in The Student Hotel op een moment dat er nog voldoende overig woningaanbod is.''



Van een gedwongen hoge huur of van verdringing op de woningmarkt voor studenten is volgens Uffen dus geen sprake.