Studentenvakbond in actie tegen studentenhotel

In heel Nederland heeft de keten ruim 2.400 kamers die voor maximaal een jaar aan (vooral buitenlandse) studenten worden verhuurd.



Deze jongeren genieten, aldus de LSVb, geen enkele vorm van huurbescherming. De studentenorganisatie roept gemeenten daarom op om Student Hotel te dwingen zich aan het huurrecht te houden.



,,Je mag ook niet een jaar in een Center Parcs huisje zitten: je rechten zijn dan niet goed beschermd. Dat dit niet geldt voor studenten is een aanfluiting'', redeneert LSVb-voorzitter Jarmo Berkhout.



Op straat

Hoewel het bedrijf duidelijk wooneenheden verhuurt, werkt het met een hotelvergunning. Bij een Student Hotel kan een student bijvoorbeeld veel sneller op straat gezet worden dan bij reguliere verhuur. Bovendien mag Student Hotel zo maar de kamer binnengaan. Onder een gewoon huurcontract is dit regelrechte huisvredebreuk.



Daarnaast is het prijzig: tot 1.100 euro per maand voor 19 vierkante meter. Dat is twee à drie keer zoveel als de wettelijke maximale huur voor een vergelijkbare kamer, volgens het woningwaarderingsstelsel. ,,Studenten worden gedwongen deze huren te betalen, omdat er niet genoeg normaal geprijsde kamers beschikbaar zijn, iets wat je ook ziet aan het fenomeen van de dakloze buitenlandse studenten'', aldus Berkhout.