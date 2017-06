Subsidie om mbo'er naar pabo te krijgen

Al vanaf 1 augustus kunnen leerlingen die op het hoogste (4) niveau een middelbaar beroepsopleiding instappen in een doorstroomtraject mbo-pabo. Direct na het behalen van hun mbo-diploma aan bijvoorbeeld het ROC Mondriaan of ID College/ROC Leiden volgen ze gedurende een half jaar dit voltijdsprogramma. Dit moet hen voorbereiden op de toelatingstesten aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Lerarenopleidingen stellen de toetsen als instroom­eis aan mbo'ers. Ook zijn er extra lessen taal en rekenen en lopen de studenten stage.



De drie pilotprojecten in de grote steden moeten een bijdrage leveren aan het grote lerarentekort in de Randstad. Dit probleem wordt de komende jaren nijpender. Voor de Haagse pilot is een subsidie van drie ton gegeven door het ministerie.



Het voltijds bijspijkerprogramma van zes maanden wordt door de pabo's van de Haagse Hogeschool en Hogeschool InHolland samen met de regionale opleidingscentra verzorgd. Volgens ROC Mondriaan is het de bedoeling om een groep mbo'ers enthousiast het lerarenvak in te krijgen die zich nu nog laten afschrikken door de toelatingseisen, 'maar die in potentie prima naar de pabo kunnen'.



Diversiteit

Naast het trekken van meer studenten naar de pabo, heeft het doorstroomtraject nog een ander heel belangrijk aspect. Het is namelijk de verwachting dat door deze drie pilots meer jongeren met een niet-Nederlandse achtergrond leraar kunnen worden. Op dit moment laat de diversiteit van pabo's te wensen over.