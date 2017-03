Succesvol verzet Dobbewijk: afvalbrengstation geschrapt

Stankoverlast

Dat was echter tegen het zere been van de bewoners en ondernemers in de Dobbewijk. Ze maakten zich grote zorgen over geluid-, stank- en verkeersoverlast. De ondernemersverenigingen waren bovendien boos omdat zij op het bedrijventerrein Dobbewijk juist mochten uitbreiden.



Omdat ook de hele gemeenteraad tegen de plek was, besloot wethouder Daan Binnendijk (CDA) het bestuur van Avalex op andere gedachten te brengen. Met succes. ,,De benodigde twee derde meerderheid voor de locatie Dobbewijk bleek er niet te zijn. Dus is het plan afgeschoten.''