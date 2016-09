SW Rijswijk moet Haaglandia in Rijswijk vervangen

,,In Rijswijk spelen we met volleybalclub Inter Rijswijk en basketbalclub Lokomotief op het hoogste niveau'', zegt Braam, die in de beginfase een bestuurlijke rol zal vervullen. ,,Daarom willen we binnen vijf jaar weer op het niveau van Haaglandia (hoofdklasse, red.) uitkomen.''



Braam hoopt volgend seizoen met twee seniorenelftallen en in alle categorieën een jeugdteam te starten. Hij richt zijn pijlen op de voormalige leden van Haaglandia. ,,Zodat in de jeugd weer op hoog niveau gespeeld wordt. We moeten daarvoor wel afspraken met andere clubs, zoals Hercules waar enkele elftalen van Haaglandia spelen, maken.''



Het raadslid volgt daarmee het voorbeeld van John van Kuijeren, die in Den Haag FC Kranenburg nieuw leven probeert in te blazen. ,,Maar ik doe het omdat veel mensen het doodzonde vinden dat Haaglandia is verdwenen. Dat vinden ze veel erger dan dat de gemeente 700.000 euro aan huur is misgelopen.''



Naam

Braam wil dat de nieuwe club in geel en blauw (de kleuren van Rijswijk) gaat spelen. Ook de naam 'Rijswijk' moet erin voorkomen. Voorlopig houdt Braam, die in het verleden bij RVV Rijswijk speelde, de naam SW Rijswijk aan. ,,Dat staat voor Speciale Werktitel Rijswijk. Maar misschien wordt het later wel echt SW Rijswijk en dan hopen we dat de oude sponsor van Haaglandia, Sir Winston, zijn naam eraan wil verbinden."