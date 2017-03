Swingende senioren op salsales

Nog voor de start van het project, bleek het al razend populair. Portegies: ,,We besloten om eerst een proefles te organiseren om te kijken of er wel genoeg animo was. Al snel bleek dat we ons daar geen zorgen om hoefden te maken: de aanmeldingen stroomden binnen. Waar zich bij Florence normaal zo'n dertig senioren per activiteit aanmelden, waren het er dit keer meer dan honderd. Dat was even schrikken."



Instructies

Er werden daarom direct drie groepen samengesteld. De hele maandagmiddag zijn Portegies en Matheu er druk mee. Stap voor stap, in rustig tempo, leggen ze aan de senioren de pasjes uit. ,,Deze doelgroep heeft vaak iets langer de tijd nodig om instructies te verwerken dan jongeren", legt Portegies uit. ,,Soms wel een paar weken, maar dan opeens valt het kwartje en heeft iemand het ritme te pakken. Dat is heel leuk om te zien."



Kees van Es is met zijn 91 jaar de oudste deelnemer. In zijn scootmobiel rijdt hij iedere maandag van zijn huurflat even verderop - de Hagenaar woont nog zelfstandig - naar de Steenhouwersgaarde. ,,Ik heb het hier ontzettend naar mijn zin", glundert hij. ,,Bewegen is goed voor het lijf, hè? Bovendien word ik geestelijk uitgedaagd. Het is best lastig om de pasjes te onthouden. Vaak kom ik hier op maandagmiddag daarom al een uur voordat mijn eigen les begint. Ik kijk dan hoe de dansgroep voor mij het doet. Om mijn geheugen alvast een beetje op te frissen, want eerlijk: thuis oefen ik niet veel."