Taakstraf na fraude met bonnen van V&D

De verdachte kon haar slag slaan doordat ze bij de klantenservice van het warenhuis werkte. Ze stak er tussen 19 en 26 oktober 2015 geld voor retourbonnen in eigen zak. De verduistering viel vanwege het hoge bedrag al snel op, waarna de medewerkster werd aangehouden. Bij de politie hing ze eerst het verhaal op dat ze door een ex-vriend gedwongen werd, maar al snel bleek dat ze zelf verantwoordelijk was voor de fraude.



Verleid

Gisteren vertelde ze de politierechter dat ze door een grote schuld bij de belastingdienst ertoe verleid werd om haar werkgever voor ruim 9000 euro op te lichten. Ze dreigde door die belastingschuld op straat te komen staan.



,,Mevrouw nam in korte tijd wel heel veel maandsalarissen mee naar huis'', meende de officier van justitie. De aanklager eiste een werkstraf van 80 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Hij vond dat de vrouw het vertrouwen van V&D in haar had beschaamd.



Waarschuwing

De rechter nam de strafeis van de officier van justitie over. ,,De volgende keer krijgt u geen werkstraf meer'', waarschuwde de rechter. ,,Dan komt er een celstraf voor u om de hoek kijken.'' ,,Er komt geen volgende keer meer'', antwoordde de verdachte zelfverzekerd.



Ze heeft inmiddels weer een nieuwe baan. Haar werkgever weet van de verduistering, maar heeft haar een nieuwe kans gegeven. ,,Ik heb straf verdiend, dat accepteer ik'', zei de verdachte in reactie op de werkstraf van de rechter. Ze heeft de helft van de ruim 9000 euro inmiddels terugbetaald.