Tachtig jonge studenten aan de slag als buddy

Het gaat om 80 eerstejaarsstudenten van de verpleegkunde-opleiding. Het maatjesproject - een samenwerking met de Haagse organisatie Buddy Netwerk - is een nieuw onderdeel van de studie. ,,Nu krijgen studenten eerst een berg theorie over zich uitgestort en dan pas oefenen ze de praktijk,'' vertelt Wim van Polanen, woordvoerder van Buddy Netwerk. ,,De docenten willen dat omgooien en de studenten meteen de praktijk laten ervaren.''



Een heel studiejaar komen de studenten wekelijks op bezoek bij veertig cliënten. Twee studenten wisselen elkaar daarbij af. ,,Zo is het in hun programma in te passen.''



Doelgroepen

De studenten kunnen worden ingezet bij alle doelgroepen: van eenzame en demente ouderen tot chronisch zieke mensen. De aankomend verpleegkundigen zijn jonger dan de gemiddelde buddy. Nieuwe cliënten wordt bij de intake gevraagd of ze open staan voor zo'n jeugdig maatje. Van Polanen: ,,De een vindt dat leuk, de ander heeft liever iemand met meer levenservaring.''



Vanaf volgende week volgen de student-buddy's een training. Die sluit naadloos aan op hun opleiding, aldus Van Polanen: ,,Qua onderwerpen die aan bod komen is er veel overlap. Zo besteden we aandacht aan rouwverwerking en verlies, het stellen van grenzen en verantwoordelijkheid nemen.''