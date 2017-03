Tachtig statushouders naar leeg bedrijfspand Loosduinen

Het pand staat al lang leeg en wordt de komende tijd omgebouwd voor de voormalige vluchtelingen. In totaal gaat Den Haag dit jaar aan bijna 1700 statushouders onderdak bieden. Een kleine 900 vluchtelingen kunnen in reguliere corporatiewoningen terecht, voor de andere vergunninghouders bouwt de gemeente nieuwe locaties (om).



Met de eerder aangewezen locaties erbij verwacht Wijsmuller dat hij dit jaar alle vluchtelingen een plek kan bieden. Het oude ministerie van Sociale Zaken in Bezuidenhout zal vanaf het najaar, veel later dan gepland, klaar zijn voor de komst van 350 statushouders. Andere grote locaties zijn Deelplan 20 (bij het Hofbad) en de Zwaardvegersgaarde.



Vanwege bezwaren in de buurt wordt de locatie aan de Narcislaan kleiner: daar gaan 60 statushouders wonen in plaats van de aanvankelijk geplande 100.