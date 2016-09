Tallship bark Europa weer even in Scheveningse haven

Het 56 meter lange zeilschip komt 'thuis' tussen onderhoud in Zaandam en de aanstaande wereldreis naar Antarctica in. De verwachting is dat het vaartuig vrijdag rond 17.00 uur de haven binnenvaart. Zondag wordt rond 10.00 uur weer afscheid genomen van het Tallship.



Eind juli was het schip ook al even terug in de thuishaven in Den Haag. Toen konden mensen wel binnen kijken. Om de thuiskomst te vieren werden toen verschillende activiteiten en workshops georganiseerd. Dat is komend weekend niet het geval.



Wereldzee

De 105 jaar oude driemaster heeft de afgelopen twee jaar de wereldzeeën bevaren. Het schip voer onder meer langs Noord- en Zuid-Europa, Kaapverdië, Brazilië, Argentinië, Chili, Antarctica en Zuid-Afrika. De komende dagen ligt het schip in thuishaven Scheveningen, maar woensdag vertrekt het voor een nieuwe wereldreis.